Fabrizio Perugini morto, Comune di Montecosaro in lutto: il consigliere aveva 55 anni

Montecosaro (Macerata), 26 aprile 2023 – Il Comune di Montecosaro, in provincia di Macerata, è in lutto per la morte di Fabrizio Perugini, consigliere di minoranza. Aveva 55 anni e da tempo lottava contro una malattia. Era diventato consigliere nel 2019 con la lista ‘Uniti per Montecosaro’.

Direttore commerciale in un’azienda di commercio di prodotti siderurgici, lascia la moglie Debora, i due figli Alessandro e Pier Paolo, la mamma Lidia, il babbo Michele e la sorella Sonia. Il funerale si svolgerà domani, giovedì 27 aprile, partendo dalla casa funeraria Soft in via Roma, 257. Il rito funebre sarà alle 15.30 alla chiesa dell’Annunziata.

“Il sindaco a nome di tutta la cittadinanza si unisce al dolore della famiglia Perugini per la prematura scomparsa del consigliere Fabrizio Perugini”, questo il messaggio di cordoglio dell’amministrazione capitanata dal primo cittadino Reano Malaisi in onore di Perugini, scomparso ieri sera alle 21.