Faccia a faccia con i ladri: paura in due case

Faccia a faccia con i ladri. È capitato a una donna di Montecassiano giovedì notte, e a un uomo di Morrovalle ieri all’alba.

L’allarme da via Maritano a Montecassiano è arrivato poco prima di mezzanotte. Una donna, che stava rientrando in casa da sola, si è accorta all’improvviso che c’erano due soggetti. Presa dal panico, la donna ha iniziato a urlare a squarciagola chiedendo aiuto. E a quel punto, vedendo la mala parata, i malviventi hanno preferito rinunciare all’impresa e si sono dileguati, prima di riuscire a prendere qualcosa, allontanandosi a bordo di un furgone. Il tentativo di furto è stato segnalato ai carabinieri di Macerata.

Denunciato ai carabinieri anche quanto avvenuto ieri mattina alle 6 a Morrovalle. Un uomo si è alzato dal letto, e davanti si è trovato un ladro, riuscito a entrare dopo aver scassinato una finestra. Anche in quel caso, la vittima ha reagito alla visita improvvisa e sgradita e il malvivente ha tagliato subito la corda. Purtroppo però a quanto sembra questa volta il ladro aveva fatto in tempo ad arraffare un po’ di contanti, prima di darsi alla fuga a piedi facendo perdere le sue tracce. Una pattuglia dei carabinieri di Civitanova ha effettuato un sopralluogo, alla ricerca di eventuali tracce. Le immagini delle telecamere delle due zone interessate potranno essere utili per tentare di risalire ai responsabili. Per le due vittime comunque un’esperienza choccante, che purtroppo non dimenticheranno facilmente.