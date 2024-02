Faccia a faccia tra Marchiori e i giovani della Lega: "La macchina comunale sta lavorando bene"

Il gruppo della Lega Giovani di Macerata ha incontrato l’assessore Andrea Marchiori, per un’analisi delle attività portate a compimento, ancora in corso d’opera e programmate nel mandato. Sì è parlato di infrastrutture, edilizia scolastica, manutenzione e riqualificazione dei beni pubblici, tra i temi approfonditi ci sono stati il sottopasso ferroviario di via Roma, i poli natatorio e sportivi e il centro fiere di Villa Potenza. "L’incontro, il primo di una serie programmata con gli amministratori locali – spiega Tommaso Lorenzini, responsabile comunale della Lega Giovani – nasce dai giovani che scelgono di avvicinarsi alla politica locale e che vogliono conoscere in prima persona l’operato di chi amministra la propria città, i meccanismi di funzionamento degli enti pubblici, non accontentandosi dei soli ideali. Programma elettorale alla mano, l’assessore ha analizzato il proprio lavoro, rispondendo alle nostre domande, lodando l’operato della macchina comunale per i successi ottenuti e evidenziando gli step organizzativi per la progettazione, la partecipazione ai bandi, l’ottenimento dei finanziamenti, l’assegnazione e il compimento dei lavori". Oltre a Lorenzini erano presenti Martina Boezio, Matteo Palermo, Giulia Martella e, connessi da remoto, Matteo Salvucci e Patrizia Palazzini.