"Facciamo luce sull’endometriosi". Si illumina lo Sferisterio

"Facciamo luce sull’endometriosi" è l’iniziativa dell’Associazione lotta italiana per la consapevolezza sull’endometriosi - Alice Odv Endomarch Team Italyin, in occasione della Giornata nazionale per la sensibilizzazione sull’endometriosi che cade oggi, con il patrocinio del Comune e per la quale Lo Sferisterio si illuminerà di bianco. Al centro una patologia della quale non si conoscono le cause e per la quale non esistono cure definitive, e che colpisce più di 3 milioni di persone in Italia. Inoltre, si registra un ritardo diagnostico che oscilla tra i 7 e i 10 anni. "È fondamentale creare consapevolezza attorno a questa malattia cronica, spesso misconosciuta e sottovalutata – interviene il vicesindaco e assessore alle Politiche sociali, Francesca D’Alessandro –, che causa non solo dolore fisico ma anche un significativo impatto sulla qualità della vita. È una patologia che colpisce circa 1 donna su 10 in età riproduttiva e richiede una maggiore attenzione e un intervento sistematico da parte del nostro sistema sanitario e della società in generale. Insieme, grazie anche alla campagna di sensibilizzazione organizzata da Alice, possiamo costruire una rete di supporto che promuova la salute e il benessere delle donne, favorendo un ambiente più inclusivo e consapevole".