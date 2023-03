Faccio la muratora come mio padre

Da un lutto improvviso un cambiamento radicale, quello di Camilla Pierigè, ventenne di Cingoli: "Stavo facendo il corso da estetista quando all’improvviso è morto mio padre. Mia madre si è trovata a gestire l’impresa edile lasciata da lui, e io ho deciso di fare lo stesso lavoro iniziando come lui, dal cantiere". È stato così che una ragazza con la passione per la nail art si è ritrovata a scaricare furgoni di mattoni, a contrattare gli acquisti, a passare la calce. "Mio padre, Maurizio, aveva un’impresa con diversi operai. Ma nel 2020, poco più che 50enne, purtroppo è morto. Mia madre Donatella, da casalinga, si è trovata all’improvviso a dover amministrare l’attività per portare a termine almeno i lavori già presi. Abbiamo avuto proposte di acquisizione, ma abbiamo deciso di proseguire l’attività di mio padre". Così anche Camilla ha iniziato a lavorare nei cantieri. "È stato a giugno del 2020, dopo il diploma. Continuo a fare corsi per tenermi aggiornata come estetista, è un progetto che ho ancora, ma ogni mattina sono in cantiere. Mi affianco al capocantiere, andiamo a trattare per l’acquisto del materiale, carico e scarico il furgone, seguo la gestione elettrica dei macchinari, controllo, porto quello che serve ai muratori". Camilla racconta come l’hanno accolta. "Bene, sono tutti gentili, mi evitano le cose più pesanti, ma mi conoscevano già. Se ci provano? Qualcuno ha chiesto il mio numero al capocantiere. Sono l’unica donna nel cantiere, capisco che si noti, ma non voglio essere presa in giro. Una volta ad Ancona dovevo fermare il traffico per far scaricare due camion vicino alla stazione, e il gestore del parcheggio non si fidava del fatto che fossi autorizzata a farlo. Ho dovuto farmi mandare i documenti da mia madre". Camilla è determinata: "È faticoso, ma non mi spaventa, vedere un edificio realizzato dà tanta soddisfazione. L’unica cosa che non sopporto è il troppo caldo d’estate".

p. p.