Fai, oltre 200 visitatori al palazzo Averardi Ripari

di Ennio Ercoli

Successo a Civitanova Alta (oltre 200 visitatori, tra cui il conte Francesco Sabatucci e Guglielmo De Feis) per la Giornata del Fai, che ieri in piazza dell’Unità ha organizzato l’apertura del magnifico palazzo Averardi Ripari (in stile rinascimentale), grazie alla gentilezza del proprietario ingegnere Fabrizio, che esercita la professione a Roma, ma sempre affettivamente legato alla Città Alta, in linea con i sentimenti di famiglia, per cui abita l’affrescato piano nobile non solo d’estate, ma anche in moltissimi weekend. "Il terremoto del 2016 – ha detto sorridendo Averardi – l’ho vissuto qui. Il letto... girava, ma il palazzo non ha avuto danni, perché consolidato e restaurato nel 2010". "In base a una mappa storica l’edificio risale al Seicento, ma è nel Settecento che è stato caratterizzato con dipinti ed affreschi (salotto, studio e camere)" – hanno spiegato Averardi ed Enrica Bruni, direttrice della pinacoteca Moretti, agli estasiati visitatori, accolti dal prof Giuseppe Rivetti (Capo delegazione Fai Macerata) e dal vice Roberto Lorenzini. Al secondo piano ammirata la dorata cappellina fatta costruire nel 1804 da Francesco Donati, alto prelato e uomo di cultura della facoltosa famiglia. Molti membri hanno ricoperto cariche pubbliche. Nell’estate 1944 vi celebrava messa il cappellano del Gen. polacco Anders. "La dimora storica si è perfettamente conservata non solo negli arredi – ha detto Bruni –, ma anche nell’aspetto pittorico-decorativo, opera di un artista di mano felice". Nel 1847 vi ha soggiornato il famoso latinista e studioso di Roma Theodor Mommsen (1817-1903). Un’iscrizione lo ricorda nell’architrave del corridoio. "Durante la guerra il palazzo fu requisito dai tedeschi – ha detto Averardi – e tutto si è salvato grazie ad essa". Il Comandante, essendo un prof di lettere, ordinò – per fortuna – di non rovinare alcunché!