Fake news nella storia, di Carpegna Falconieri ospite a Unicam

"La storia vista come un labirinto. Viaggio alla scoperta delle fake news nella storia" è il titolo dell’incontro con Tommaso di Carpegna Falconieri (foto), organizzato dal Centro Studi Storici Maceratesi, domani alle 16.30 alla facoltà di Giurisprudenza di Unicam. Di Carpegna Falconieri è professore ordinario all’Università di Urbino dove insegna Storia medievale. Durante il pomeriggio sottolineerà come la storia sia sempre stata oggetto di manipolazioni e falsificazioni; spiegherà il motivo per cui essa sia assolutamente necessaria e imprescindibile e quanto sia difficile distinguere tra fatto e racconto, tra vita reale e virtual reality. La conferenza sarà incentrata sull’evidenza innegabile che oggi si vive fra le fake news e che anche la storia ne è coinvolta e vittima; che sembra diventata un racconto suggestivo da rendere il più possibile spettacolare, intrigante e misterioso. Al centro domande quali: che ruolo ha la storia nella società? Serve ancora?

Paola Olmi