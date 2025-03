Falciata da un’auto mentre attraversa, muore un’anziana

Macerata, 30 marzo 2025 – Una domenica mattina finita in tragedia a Macerata, dove una donna di 87 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’auto. L’incidente si è verificato attorno alle 8.45 in via Beniamino Gigli.

L’anziana è stata falciata da una Fiat Panda mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali ed è stata subito portata all’ospedale di Macerata, che si trova nelle vicinanze del luogo dell’incidente. Ma poco dopo essere arrivata al pronto soccorso, l’87enne è morta.

Sotto choc la conducente dell’auto, una donna maceratese, anche lei portata in ospedale: non ha riportato conseguenze fisiche, ma era sconvolta. Sul luogo dell’incidente, oltre agli operatori del 118, gli uomini della polizia locale di Macerata.