Falciata mentre attraversa. Donna portata a Torrette

Una donna di 75 anni è stata investita da un camioncino del Cosmari, mentre attraversava la strada in via Roma. Ora è ricoverata ad Ancona. L’incidente è avvenuto alle 17.15 di ieri. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, ma secondo la prima ricostruzione l’autocarro per la raccolta dei rifiuti stava salendo da Collevario verso il centro cittadino. Purtroppo però, poco prima della rotatoria davanti al campus scolastico, avrebbe urtato la 75enne, che stava attraversando nei pressi delle strisce pedonali. L’impatto è stato piuttosto forte (la donna è stata sbalzata anche contro il parabrezza del mezzo), per questo i soccorritori del 118, dopo aver prestato le prime cure alla maceratese sul posto, hanno deciso di farla ricoverare d’urgenza a Torrette, dove la donna è stata portata in ambulanza non essendo disponibile l’elicottero, in quel momento. A quanto sembra comunque le sue condizioni non dovrebbero essere gravissime, e la maceratese non dovrebbe essere in pericolo di vita. La polizia locale ha effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente, per chiarire la dinamica e anche il punto esatto in cui è avvenuto l’impatto tra il mezzo e la pensionata. Saranno esaminati i filmati delle telecamere presenti in quell’area, per avere ulteriori riscontri. Il conducente dell’autocarro, un civitanovese 44enne, sarà sottoposto agli accertamenti del caso.