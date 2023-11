Falciata sulle strisce pedonali, anziana in gravi condizioni

Una 77enne è stata investita ieri, mentre attraversava sulle strisce in via Spalato. È successo intorno alle 19. La donna, di origini peruviane, era sul percorso pedonale davanti a Tutto Gelato, quando da via Roma, salendo verso il centro, è arrivata la Ford condotta da una 52enne, che l’ha presa in pieno. L’impatto è stato piuttosto forte e i soccorritori del 118 hanno portato subito la donna in ospedale, per le cure del caso. A quanto sembra, le sue condizioni sono abbastanza gravi per via delle lesioni riportate, ma per fortuna non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto per gli accertamenti di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’investimento. Purtroppo non è la prima volta che in via Spalato si verificano fatti del genere, soprattutto nel tardo pomeriggio.