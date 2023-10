Falcone e Borsellino, ecco il parco che li ricorda

"Non sono eroi da ammirare retoricamente ma uomini da imitare con i nostri comportamenti, questo giardino deve essere un monito imperituro per i ragazzi", è stato emotivamente forte l’invito di Massimo Russo, oggi magistrato nella Procura del Tribunale per i minori di Palermo, il quale ha presenziato alla cerimonia di intitolazione a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino dell’area verde di via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Una testimonianza più che simbolica considerando che proprio Russo si formò quale Pubblico Ministero alla scuola di Paolo Borsellino, con cui lavorò dal ‘91 al marzo del ‘92 quando questi era Procuratore della Repubblica di Marsala, così come le parole del sindaco Giuliana Giampaoli, nel ripercorrere l’iter di una iniziativa nata dal consigliere comunale Francesco Calia. "Il luogo è semplicemente il contesto – ha affermato il primo cittadino –, siamo orgogliosi di ricordare due uomini che hanno dato la vita a difesa della legalità. Quelle stragi sono una ferita aperta, per qualcuno un ricordo vicino per altri sbiadito, ma è alle nuove generazioni che dobbiamo trasferire la conoscenza di ciò che ha comportato l’influenza della mafia".

Emozionato il consigliere Calia, "vecchio" amico di Massimo Russo, entrambi cresciuti a Mazara del Vallo. "Abbiamo condiviso momenti di presenza attiva nella nostra città – ha ricordato– Quando ho telefonato Massimo per invitarlo ha risposto subito sì ad un paese che nemmeno conosceva".

"Un legame esiste, visto che a Mazara del Vallo c’è un centro culturale intestato proprio a Filippo Corridoni – ha esordito il magistrato Russo – dedicare uno spazio nel nome di Falcone e Borsellino a 31 anni dalla loro morte è importantissimo, perché il rischio è che il tempo attenui i sentimenti. Quelle orripilanti stragi le hanno vissute non solo i siciliani ma tutti gli italiani. Falcone e Borsellino, spesso mitizzati da coloro che ne hanno usato l’immagine per proprio tornaconto, sono stati dei grandi uomini prima che magistrati e con la loro opera hanno restituito credibilità a uno Stato che in quel periodo, in Sicilia aveva il volto di collusi o nella migliore delle ipotesi indifferenti al fenomeno mafioso, io stesso scappai da quel clima per studiare a Firenze – ha sottolineato –. La mafia ha ucciso i loro collaboratori ma sono andati avanti, ben consapevoli di quale sarebbe stato il loro destino, ecco, è quel "nonostante tutto" che dobbiamo consegnare ai più giovani".

Diego Pierluigi