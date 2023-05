"Falcucci, parole lesive della mia dignità professionale"

"Fuori contesto le parole di Falcucci e lesive della mia dignità professionale". Non tace l’architetto Luca Maria Cristini di fronte alle parole del sindaco di Castelsantangelo sul Nera, Mauro Falcucci che hanno fatto seguito alle critiche di Cristini al progetto di area pic-nic nei prati della Madonna della Cona. "Parlare di ‘strumentalizzazioni e mistificazioni dei fatti’ contiene affermazioni gravi e lesive della mia dignità personale e professionale. Non nutro nessun livore perché non avrei mai accettato, anche se mi fosse stato proposto dall’amministrazione, di progettare una tale installazione in un luogo con le qualità della spianata della Forca di Gualdo. Incomprensibile poi la conta del rimborso spese percepite da me e dall’ingegnere Mattioni che sono servite a coprire i costi necessari a produrre gli elaborati, recarsi in cantiere per i rilievi, la direzione dei lavori, la contabilità, le trasferte, per l’acquisizione dei pareri degli enti. Il fatto che il progetto abbia avuto tutte le approvazioni e autorizzazioni è il minimo per non incorrere in sanzioni legali e non è stato mai da me messo in dubbio, ma una cosa può essere perfettamente legale senza essere opportuna. Vedremo i risultati e verificheremo la soddisfazione con cui Castellucciani e Gualdesi si riuniranno per fare il loro tradizionale pic-nic e le loro stornellate in mezzo a quelle tonnellate di cemento e di lamiere arrugginite. Il povero Giorro gualdese – conclude – si sta rivoltando nella tomba".

Gaia Gennaretti