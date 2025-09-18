Falde inquinate e problemi di salute pubblica. Incontro con i candidati alla Regione per la bonifica

L’inquinamento delle falde idriche, gli effetti sulla salute, i dati epidemiologici che dimostrano come quella contaminazione abbia inciso sui tassi di mortalità e sui tassi di tumore della popolazione residente nel Basso bacino del Chienti. Se ne è parlato l’altra sera nella sala parrocchiale della chiesa di Santa Maria Apparente in un incontro organizzato dal Comitato per la bonifica del basso bacino, che si sta battendo per portare nell’agenda della politica la priorità del risanamento delle falde.

L’occasione è stata l’incontro con i candidati alla presidenza della Regione Marche. Presenti Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana e Popolare), Lidia Mangani (Partito Comunista), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione). Non c’erano il presidente uscente Francesco Acquaroli e Matteo Ricci, che al suo posto ha delegato Francesco Micucci, consigliere comunale a Civitanova. Non un pienone in sala, e tuttavia un numero discreto di persone che hanno deciso di andare ad ascoltare che cosa la politica proponga per risolvere un problema che riguarda l’ambiente e la salute pubblica, su cui le istituzioni hanno dormito per decenni e per il quale ancora oggi non si intravede una soluzione. Al punto che quello della bonifica non è stato e ancora non è un argomento di confronto nel teatro della politica cittadina.