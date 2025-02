Falde inquinate, il caso torna in Regione

Inquinamento del Basso bacino del Chienti, a fine febbraio è prevista una conferenza dei servizi con la partecipazione dei rappresentanti della Regione, delle province di Fermo e Macerata e dei Comuni di Civitanova, Montecosaro, Morrovalle, Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare.

La contaminazione delle falde idriche, e gli effetti nocivi sulla salute certificati da studi epidemiologi tornano a essere una priorità dopo anni di oblio. Un risultato degli sforzi del comitato civico Civitanova Unita e della lista civica Nova Urbs. I referenti – rispettivamente Giuliana Venturini e Paolo Maria Squadroni – sono stati ricevuti ad Ancona nella sede del consiglio regionale, su invito del presidente Dino Latini. Oggetto dell’incontro il dossier inviato pochi giorni prima, in Regione, alle Province e Comuni interessati dal fenomeno per denunciare la problematica dell’inquinamento e per chiedere l’assunzione di un impegno formale, in merito alla tempestiva convocazione di una conferenza pubblica con l’intervento dei tecnici degli uffici regionali e dei politici delle amministrazioni locali, provinciali e regionali, per informare i cittadini sullo stato dei fatti e l’istituzione di un tavolo di lavoro per avviare un progetto di bonifica.

Venturni e Squadroni, insieme con l’avvocato Massimo Luzi e a Domenico Bevilacqua, hanno avuto un colloquio con il capo di gabinetto del presidente del consiglio regionale, Monica Bordoni, che ha disposto la convocazione. "Siamo soddisfatti – è il commento – e speriamo in una prosecuzione dell’iter, fino alla realizzazione dell’auspicata bonifica nel rammarico per la pluriennale inerzia interrotta solo dall’iniziativa di un gruppo di volenterosi cittadini, che hanno mostrato, nei confronti di problematiche coinvolgenti diritti di assoluto rilievo maggiore sensibilità di istituzioni pubbliche, inerzia costata gravi pregiudizi in danno della popolazione del Bacino e oltre".

Civitanova Unita e Nova Urbs hanno di recente presentato un nuovo esposto sulla mancata bonifica alla procura di Macerata. "Una denuncia – ricordano – era stata precedentemente archiviata senza, per quanto consta, lo svolgimento di indagini, e non prima di averla classificata tra gli atti non costituenti notizie di reato, mentre la stessa denuncia depositata alla procura di Fermo sembra sia ancora in fase di indagini preliminari".

Lorena Cellini