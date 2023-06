Falegname con esperienza, camionista e assicuratori

Centro per l’impiego di Civitanova. Un aiuto cuoco con esperienza, contratto part time, disponibilità lavorativa giorni festivi (codice offerta 46294, scadenza 17 giugno). Un falegname con esperienza, addetto al montaggio e alla realizzazione di mobili in legno (codice 355368, scadenza 17 giugno). Si cerca muratore con esperienza, età 20-55 anni, contratto a tempo determinato - trasformabilerinnovabile (codice 376820, scadenza 19 giugno). Un manovale edile con esperienza nell’utilizzo di mezzi meccanici, tempo determinato, full time, sede di lavoro Potenza Picena (codice 179638, scadenza 25 giugno). Si cercano agenti assicurativi, preferibilmente età 2240 anni. Sede di lavoro Recanati (codice 455797, scadenza 26 giugno). Si cerca un barista con esperienza, in possesso di patente B (codice offerta 23712, scadenza 27 giugno). Un camionista in possesso di patente C- E - CQC con esperienza (codice offerta 385305, scadenza 27 giugno). Inviare il curriculum a: [email protected] inserendo il codice dell’offerta.