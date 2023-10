"Fallaci ci ha aiutato a guardare meglio il mondo"

In viale Puccinotti, sopra alla rotonda dei giardini Diaz, si è svolta la cerimonia di intitolazione del belvedere in memoria di Oriana Fallaci, prima donna giornalista e reporter di guerra nota per il suo stile sfrontato, libero. L’iter è stato avviato a seguito dell’approvazione in Consiglio della mozione presentata da Laura Orazi e da altri consiglieri di maggioranza. Fallaci è stata una donna con un coraggio ammirevole, che la spingeva a stare sempre in prima fila per reportage più realistici possibile anche a costo di rischiare la vita. Infatti, nonostante siano passati 16 anni dalla sua scomparsa, è ancora una figura amata e rispettata. I suoi libri sono stati tradotti in molte lingue ed hanno venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo. Alla Fallaci sono stati assegnati numerosi riconoscimenti e onorificenze, nazionali e internazionali, tra cui la laurea honoris in Letteratura dall’Università di Chicago e nel 2005, a New York, il premio Annie Taylor per "l’eroismo e il valore". Nello stesso anno, si è aggiudicata anche l’Ambrogino d’Oro a Milano e la Medaglia d’Oro della Cultura dal Presidente della Repubblica di allora Carlo Azeglio Ciampi. "Oriana Fallaci ha contribuito alla libertà di informazione e di espressione nel nostro paese e nel mondo intero e viene riconosciuta come una delle più grandi interpreti del giornalismo italiano. È noto il valore che la scrittrice fiorentina ha dato alla cultura, alla letteratura e al giornalismo italiano per il suo coraggio, ripetutamente dimostrato, nel vivere in luoghi di guerra" ha affermato il sindaco Sandro Parcaroli durante la cerimonia di intitolazione del belvedere.