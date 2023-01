Fallimento ’Le Cinque Vele’, un legale per il Comune L’ente chiederà al tribunale i crediti a proprio carico

L’amministrazione di Potenza Picena è intenzionata a nominare un avvocato per fare opposizione alla decisione del tribunale, che non ha riconosciuto al Comune dei crediti relativi al fallimento de ’Le Cinque Vele srl’. Si tratta della società in passato proprietaria dell’area, situata a nord di Porto Potenza Picena, dove sorgeva il porticciolo e anche l’ex discoteca Babaloo, che nel 2010 e 2011 era stata eletta da una giuria di esperti del settore come il miglior locale all’aperto di Italia, frequentatissima dai giovani di tutta la regione e non solo. Adesso, tramite una delibera di giunta, l’ente comunale ha messo nero su bianco la decisione di opporsi alla decisione del tribunale, quindi procederà a breve nel dare l’incarico in mano a un legale. In pratica il Comune vantava una serie di crediti, proprio in merito alla vicenda del fallimento. Nello specifico riguardano la tassa sui rifiuti e l’Imu da versare nella casse comunali, il tutto per un ammontare di cifre piuttosto considerevoli. Tuttavia, questi crediti sono stati impugnati dal giudice delegato che si sta occupando del fallimento della società, e così non sono stati più riconosciuti al Comune di Potenza Picena. Per questo motivo, l’avvocato che sarà chiamato a rappresentare l’ente comunale si occuperà di fare opposizione al provvedimento disposto dal tribunale, che per il momento ha escluso questi crediti.