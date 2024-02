Fallito assalto al bancomat del Cuore Adriatico

Due uomini incappucciati hanno provato, la scorsa notte, a scardinare il bancomat del Cuore Adriatico, che ha resistito, e si sono dovuti dare alla fuga prima dell’arrivo dei carabinieri. L’assalto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza del centro commerciale, che ora sono al vaglio dell’Arma.

Sono circa le 4 di notte quando i due, con il volto completamento travisato, arrivano a piedi e raggiungono l’ingresso oltre cui c’è l’atrio con lo sportello per effettuare i prelievi di banconote. Forzano le porte scorrevoli, e dalle telecamere si vede che effettuano la manovra in maniera piuttosto agevole, poi si infilano in un locale di servizio per tentare dal retro di aprire lo sportello. Le telecamere mostrano i loro movimenti tranquilli, perfino flemmatici, un comportamento che denota freddezza e probabilmente una certa confidenza con azioni di questo tipo. Agiscono con sicurezza, certi di poter portare a termine il blitz, ma il bancomat resiste. Nel frattempo aveva dato l’allarme la guardia giurata del Cuore Adriatico, che la notte resta a vigilare all’interno della struttura. Passa una manciata di minuti, ma ai due è sufficiente per evitare di essere colti in flagranza. Si rendono conto che non c’è più il tempo per tentare di aprire il bancomat e che rischiano di farsi beccare, quindi mollano prima dell’arrivo dei carabinieri. Si allontanano, sempre a piedi, e di loro non c’è nessuna traccia quando la pattuglia dell’Arma raggiunge il centro commerciale. I due uomini si sono dileguati inoltrandosi nella campagna circostante la struttura, con tutta probabilità verso un’auto che avevano lasciato poco distante, lontana dalle telecamere, e pronta per perfezionare la fuga.

Il Cuore Adriatico ha registrato altri assalti in passato. Nel dicembre 2015 una banda riesce a smurare lo sportello e si porta via la cassa con un ingente bottino visto che era stata caricata di contanti poco prima. Poi, nell’agosto del 2020, un’altra banda riesce a forzare l’ingresso principale e poi la saracinesca di una gioielleria della galleria al primo piano del megastore e porta via tutto quello che trova esposto, in quel caso per la gran parte oggetti di bigiotteria perché la merce di valore era stata messa al sicuro prima della chiusura.

Lorena Cellini