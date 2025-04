"Fallito il modello Marche della destra. Un’alleanza larga per il cambiamento"

"Il modello Marche della destra è fallito, “cambiamento“ sarà la parola chiave del nostro progetto". Così Chantal Bomprezzi, segretaria del Partito democratico delle Marche, nell’assemblea regionale che si è svolta ieri a Chiaravalle per tracciare il percorso politico e programmatico verso le elezioni regionali. "Il sistema della destra in Regione ha guardato solo alle poltrone", ha detto la segretaria, che ha evidenziato "le profonde contraddizioni della narrazione della giunta Acquaroli, in particolare sulla sanità. Si vantano numeri record, ma la realtà è fatta di prenotazioni negate, liste d’attesa infinite e servizi che non funzionano".

Quanto alle alleanze, l’ambizione del Pd Marche è costruire un nuovo centrosinistra marchigiano. "Lo abbiamo ribadito forte e chiaro: a questo tavolo si sieda chi vuole cambiare le Marche – prosegue Bomprezzi –. Abbiamo proposto tre punti iniziali: la difesa della sanità pubblica, la necessità di un rilancio economico e l’attenzione alle aree interne". L’assemblea è stata anche l’occasione per ufficializzare la candidatura di Matteo Ricci. "Grazie a tutti per la fiducia – ha detto l’europarlamentare –, sento forte il senso di responsabilità di una sfida storica per le Marche. Siamo una grande squadra, mettiamocela tutta. Ora costruiamo una larga alleanza per il cambiamento e andiamo a vincere".

"Non possiamo limitarci a denunciare – ha sottolineato poi Bomprezzi – dobbiamo impegnarci a cambiare sul serio. Lo abbiamo fatto prima con le primarie aperte due anni fa, poi a novembre quando abbiamo unito il partito. Ora dobbiamo andare fino in fondo". Ha insistito sulla difesa dei valori costituzionali e antifascisti Marta Bonafoni, coordinatrice nazionale del Pd: "È significativo essere qui all’indomani di questo 25 aprile, segnato da atti deprecabili contro Lorenza Roiati e Liliana Segre, ma anche dalla reazione meravigliosa della parte migliore delle Marche, quella forza generosa che dobbiamo portare con noi nella corsa per l’alternativa in regione, costruendo un’alleanza larga".