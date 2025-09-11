Fallo non fischiato, offese e coltello. Scatta il Daspo per un papà 48enne

Contesta l’arbitro per un fallo non fischiato sul figlio che stava giocando poi entra in campo, offende e minaccia i giocatori delle squadra avversaria. E come se non bastasse tira fuori un coltellino. I carabinieri della compagnia di Macerata hanno notificato a un 48enne, residente a Macerata, la misura del Daspo: per un anno non potrà accedere ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché ai luoghi interessati dal transito, sosta e trasporto di coloro che partecipano o assistono a eventi sportivi, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dell’ordine pubblico. Il provvedimento è stato emesso dal Questore dopo la segnalazione dei carabinieri, a seguito di un grave episodio commesso dall’uomo nel corso di una partita di calcio. Era il pomeriggio del 9 giugno e il fatto era avvenuto nell’impianto sportivo di Montecassiano, nel corso del memorial Franco Buccolini, torneo di calcio giovanile che vedeva impegnate le formazioni della categoria giovanissimi dell’Appignanese e della Cluentina. Il 48enne stava assistendo al match sugli spalti e suo figlio stava giocando. L’uomo, dopo un contrasto di gioco nel quale era rimasto coinvolto il figlio, aveva fatto ingresso nell’area tecnica del campo, offendendo e minacciando i giocatori della squadra avversaria e l’arbitro. Alla reazione dei genitori presenti sulle gradinate, che lo hanno invitato a contenersi, l’uomo ha risposto con ulteriori insulti e minacce, arrivando persino a estrarre un coltello di piccole dimensioni con lama estraibile. Sul posto erano intervenuti i carabinieri che, al termine delle indagini, hanno denunciato l’uomo per minaccia aggravata e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. A tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, la compagnia dei carabinieri di Macerata ha richiesto l’applicazione della misura preventiva, della durata di un anno, che è stata accolta dalla questura.

Chiara Marinelli