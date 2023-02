Falò nel piazzale della scuola "Pittura del Braccio"

È stata una notte brava per alcuni ragazzi che, forse non sapendo come passare il loro tempo, sabato sera si sono ritrovati sul piazzale, adibito a parcheggio, dietro la scuola "Pittura del Braccio" a cui si accede dalla strada principale che da Spaccio Fuselli si dirige a Chiarino. Hanno raccolto cartacce e probabilmente foglie secche, oltre ad altri rifiuti, nel sottoscala dell’ingresso della scuola stessa e hanno acceso un fuoco intorno al quale si sono poi radunati chiacchierando fra loro. A denunciare quanto accaduto sui social è un residente della zona che ha postato dei video in tempo reale di quanto stava accadendo. Per fortuna non ci sono state altre prodezze per cui non è stato neanche necessario avvertire le forze dell’ordine. Ieri mattina, sul retro della scuola e a fianco della siepe di una proprietà privante confinante erano ben visibili i resti del focaraccio notturno. La zona, d’altra parte, come denunciano da tempo molti residenti, è spesso luogo d’incontro di giovani visto che l’area è abbastanza riservata e lontana da occhi indiscreti.

a. t.