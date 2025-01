Falsa bancaria in azione al telefono. Ristoratore perde 25mila euro

Si finge una dipendente della banca e truffa un ristoratore per quasi 25mila euro. È stata denunciata dai carabinieri della stazione di Mogliano una donna di 32 anni residente a Giugliano in Campania, incensurata, per il reato di truffa telematica.

Le indagini sono scattate dopo la segnalazione di un imprenditore di Mogliano, un 69enne al timone di un ristorante. Nei primi giorni di ottobre, la donna aveva contattato telefonicamente il malcapitato, qualificandosi come dipendente della agenzia di Piediripa della Banca Sella. Mediante artifici e raggiri, la 32enne era è riuscita a ottenere i codici di accesso al conto corrente della vittima. Grazie a questi aveva poi eseguito due bonifici istantanei a suo favore, per un importo complessivo di 24.900 euro. Poi, immediatamente dopo l’accredito dei fondi sul proprio conto corrente, la donna aveva trasferito l’intera somma su un altro conto a lei intestato, aperto in una banca di Malta.

Non appena ha capito il raggiro, il moglianese si è rivolto ai carabinieri spiegando di essere stato ingannato e di aver fatto l’amara scoperta quando si era accorto che mancavano i soldi dal suo conto.

Grazie alle indagini, i carabinieri sono riusciti a individuare e denunciare la campana, ricostruendo le operazioni bancarie. Questo tipo di truffa si chiama "vishing". Avviene tramite telefonate effettuate da falsi operatori bancari o da voci registrate, che mirano a convincere le vittime a condividere informazioni personali o finanziarie. Il ristoratore, contattato dalla finta operatrice della banca, è stato indotto a fornire i codici di accesso. La 32enne, durante la lunga telefonata, ha utilizzato tecniche persuasive per convincerlo della legittimità della sua richiesta. Da tempo i militari stanno mettendo in guardia i cittadini attraverso campagne di sensibilizzazione soprattutto a tutela delle persone anziane, anche attraverso le parrocchie e le associazioni.

Lucia Gentili