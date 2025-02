Falsa escort dietro al ricatto hard. Denunciata coppia civitanovese

Dopo essersi spacciati per una escort, avevano chiesto soldi a un giovane per non diffondere contenuti compromettenti. La vittima aveva pagato quanto chiesto, ma aveva anche deciso di denunciare tutto ai carabinieri, che nel giro di poco tempo sono riusciti a identificare e denunciare i due ritenuti i responsabili, un 29enne e una 27enne, che vivono entrambi di Civitanova.

Tutto è cominciato dopo la denuncia fatta ai carabinieri della stazione di Montecosaro da parte di un 28enne del posto. I civitanovesi, un ragazzo e una ragazza, si erano creati una finta identità digitale spacciandosi per una escort, e così con questa falsa identità avevano cominciato a scambiare messaggi, anche compromettenti, con il 28enne. A un certo punto però era arrivato il ricatto: "O paghi o diffondiamo i contenuti delle chat".

I due lo hanno minacciato di ritorsioni, se non avesse consegnato loro la somma di 200 euro. Cosa che il montecosarese, preoccupato, ha fatto. Poi però si è rivolto ai carabinieri raccontando tutto.

Sono così partite le indagini dei militari, che sono riusciti a rintracciare e denunciare per estorsione la coppia di civitanovesi, tra l’altro soggetti già noti alle forze dell’ordine. Ai due ragazzi i carabinieri della stazione di Montecosaro sono arrivati attraverso le indagini svolte mediante l’analisi dei flussi bancari, nello specifico una carta prepagata, dei tabulati telefonici e dalla messaggistica sul social network whatsapp. Non è escluso, comunque, che qualche altra persona possa essere finita, suo malgrado, nella trappola dei due giovani, che potrebbero aver usato altre volte la trappola della falsa escort. Sotto questo profilo, le indagini da parte dei carabinieri sono in corso.

Chiara Marinelli