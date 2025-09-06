Falsi Rocco Barocco. Sequestrati articoli per tre milioni di euro

Circa 52mila articoli contraffatti, tra borse, scarpe, valigie e accessori vari con il marchio "Rocco Barocco", per un valore intorno ai tre milioni di euro. È la portata dei sequestri che nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Ascoli ha eseguito nell’ambito di un’importante operazione contro la contraffazione, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, che ha portato all’esecuzione di una serie di decreti di perquisizione che hanno toccato anche sedi aziendali in provincia di Macerata. Le indagini, scattate a seguito della denuncia del noto brand nazionale, hanno permesso di individuare un vasto giro di prodotti falsi in vendita in un negozio di San Benedetto. I finanzieri della Compagnia locale, dopo mirati approfondimenti investigativi, hanno denunciato due imprenditori campani, entrambi cinquantenni, per violazioni agli articoli 473 e 474 ter del codice penale, riguardanti la contraffazione e l’aggravante di reato. Su richiesta della Procura, sono stati eseguiti tredici decreti di perquisizione in diverse sedi aziendali dislocate nelle province di Ascoli, Fermo, Pesaro e Urbino, Macerata, Pescara, Chieti, L’Aquila e Napoli. All’operazione hanno preso parte quaranta militari del comando provinciale, che hanno sequestrato complessivamente 52mila articoli contraffatti, tra borse, scarpe, valigie e accessori vari, tutti recanti il marchio "Rocco Barocco". Il valore stimato della merce si aggira intorno ai tre milioni di euro. L’attività investigativa mira non solo a smantellare la cosiddetta "catena del falso", ma anche a colpire i guadagni illeciti derivanti da tali condotte. Come ricordano le Fiamme Gialle, la contraffazione rappresenta un vero e proprio "moltiplicatore di illegalità", in quanto alimenta fenomeni paralleli come lavoro nero, evasione fiscale, riciclaggio, immigrazione irregolare e infiltrazioni criminali.

re. ma.