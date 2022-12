"Falsi vaccini". Indagata la tennista Giorgi

C’è anche il nome della tennista Camila Giorgi nell’indagine avviata a febbraio dalla Procura della Repubblica di Vicenza, che ha portato all’arresto di tre persone, di cui due medici, che avrebbero certificato false vaccinazioni anti-Covid facendo ottenere il Green pass ai propri ‘clientì. Nei confronti della campionessa, nata trent’anni fa a Macerata, viene ipotizzato il reato di falso ideologico. Un’accusa che riguarderebbe un’altra decina di persone, tra le quali la nota cantante Madame. Giorgi figura nelle liste di uno dei medici di base indagati, ma non sarebbe sua paziente: potrebbe essersi recata appositamente, almeno questo sospettano gli inquirenti, nello studio di Vicenza per ottenere il Green pass senza essersi sottoposte alla profilassi. L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Vicenza, aveva portato agli arresti domiciliari la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, con ambulatorio nel capoluogo berico, il suo compagno Andrea Giacoppo, e un altro medico di base, Volker Erick Goepel, che lavora a Fara Vicentino. Entrambi in seguito sono stati liberati, per cessato pericolo di reiterazione del reato. A dicembre dello scorso anno, l’Azienda Ulss 8 Berica aveva segnalato alla magistratura un numero elevato e anomalo di vaccinazioni eseguite nell’ambulatorio della dottoressa Grillone. Dalle intercettazioni telefoniche e ambientali era emerso quindi il sistema che potrebbe aver generato centinaia di "certificati verdi" falsi, consegnati anche ad altri medici, farmacisti e personale sanitario, che per lavoro era obbligato ad avere il documento. Nata a Macerata, Giorgi ha vissuto in città da bambina, trasferendosi con la famiglia quando aveva pochi anni. A Macerata ha mosso i primi passi nel mondo del tennis.