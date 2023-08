Falso allarme a Porto Potenza: luce in mare

Allarme in mare lunedì sera per l’apparizione in cielo di una fascio di luce rossa, simile a quella prodotta dai razzi che i naviganti sono soliti "sparare" per chiedere soccorso. E’ successo davanti alla costa di Porto Potenza. La segnalazione è arrivata alla sala operativa della Capitaneria di porto verso le 21.30 e subito è stato disposto dal comandante Ylenia Ritucci l’intervento in quelle acque della motovedetta Sar Cp839 in dotazione al Comando civitanovese. L’unità navale ha perlustrato la zona per circa un’ora senza riscontrare, per fortuna, neppure l’ombra di un’emergenza reale. Rientrata in porto, da lì in avanti nel corso della tarda serata e della nottata non sono pervenute richieste di aiuto né si sono palesati ulteriori bagliori in cielo. Evidentemente, fino a prova contraria, s’è trattato della sciocca bravata di qualcuno. Non una novità, rammentando i casi simili accaduti in passato.

m. p.