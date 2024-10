Falso ideologico, il sindaco sotto inchiesta

Un cancello abusivo ha fatto finire nel registro degli indagati il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, la responsabile dell’urbanistica Patrizia Meo e il responsabile del settore patrimonio Paolo Bini. L’ipotesi di reato per tutti, ancora da dimostrare al momento, è il tentato falso ideologico in atto publico, reato che sarebbe stato commesso in concorso con due persone, madre e figlio, impegnati del mondo dell’edilizia. Le indagini, condotte dai carabinieri del Reparto operativo di Macerata e della Compagnia di Tolentino, erano partite proprio dai due imprenditori, coinvolti in una grossa inchiesta sulle truffe con il superbonus. Madre e figlio abitano in una villa a Tolentino, chiusa da una recinzione e da un cancello. Ma tra i vari accertamenti sarebbe emerso che il cancello si trova su una proprietà comunale, dunque sarebbe abusivo.

I carabinieri si sono chiesti come mai il Comune non avesse mai rilevato questo abuso, imponendo la demolizione della struttura realizzata in maniera non consentita. E così avrebbero scoperto che gli imprenditori e gli uffici comunali stavano tentando una sanatoria dell’irregolarità, per evitare di eliminarla. Purtroppo però, quel tipo di abuso non sarebbe sanabile. Ecco perché per il sindaco ei funzionari degli uffici coinvolti è scattata l’accusa di falso ideologico, in concorso con i due imprenditori edili. I carabinieri hanno acquisito i documenti in Comune e le indagini sono in corso per chiarire la vicenda che comunque, a quanto sembra, non nasconderebbe altri scenari più gravi, ma sarebbe riconducibile a una leggerezza degli uffici nel valuatare la pratica.