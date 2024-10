Falso ideologico, il Tar dà torto al Comune

Anche il Tar si è pronunciato sul cancello nella villa dell’imprenditore edile tolentinate, vicenda per cui sono finiti sotto inchiesta il sindaco Mauro Sclavi, la responsabile dell’urbanistica Patrizia Meo e il responsabile del settore patrimonio Paolo Bini, accusati di falso ideologico. E per ora, il tribunale amministrativo ha dato torto al Comune sospendendo l’ordinanza per la demolizione.

Lo scorso aprile il Comune aveva contestato alla famiglia di imprenditori la realizzazione abusiva di una balaustra in parte a recinzione dell’area di cantiere, in parte a protezione dell’area esterna alla villa, del cancello ai limiti dell’area di cantiere, della pavimentazione realizzata su area esterna. I proprietari, assistiti dall’avvocato Valeria Mancinelli, hanno fatto ricorso contro il provvedimento, e lo scorso luglio il Tar ha dato loro ragione, in via cautelare, sospendendo l’ordinanza del Comune. La questione sarà riesaminata nel merito il prossimo aprile.

Tempo fa la famiglia di imprenditori aveva acquistato due abitazioni vicine in una strada senza sbocco, e aveva chiesto al Comune di acquistare la parte finale della via per realizzare recinto e cancello alle proprietà. Il Comune aveva acconsentito ed era stata fissata la vendita dal notaio, ma a quel punto erano intervenuti i carabinieri, che avevano acquisito gli atti in municipio e bloccato tutto. Da qui l’accusa per il sindaco Sclavi e i due funzionari di falso ideologico. Tra un mese tutti e tre saranno sentiti dal sostituto procuratore Enrico Barbieri, e potranno chiarire come siano andate le cose. Secondo la procura, le costruzioni abusive da parte degli imprenditori sarebbero un abuso non sanabile, ma a luglio il Tar ha congelato l’ordinanza di demolizione, ritenendo che ci fosse un "fumus" di ragione nella volontà dei privati di acquistare quel pezzo di terra e regolarizzare le costruzioni.