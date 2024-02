Falso nipote da aiutare: la truffa è più consistente

Alla fine, ammonta a ben 48mila euro la somma che giovedì pomeriggio un giovane truffatore è riuscito a farsi consegnare - con l’inganno - da un portorecanatese di circa 80 anni, nella sua abitazione via Rossini, dicendogli la frase "suo nipote si è messo in un brutto giro e servono dei soldi per aiutarlo". Infatti, se da una prima ricostruzione il totale della cifra sembrava oltre ai 20mila euro, in fase di denuncia nella caserma dei carabinieri è invece emerso che purtroppo il maltolto è arrivato a quasi 50mila euro. Tutti soldi contanti che l’anziano ha consegnato al finto amico del nipote, custoditi al sicuro dentro la propria abitazione.

Sul fatto stanno ora indagando a spron battuto i militari della Compagnia di Civitanova, diretti dal capitano Angelo Chiantese. Al vaglio sono finite le immagini di videosorveglianza pubblica, per cercare di risalire agli autori del raggiro e dargli così un volto. Stando alla denuncia, i responsabili della truffa sarebbero due individui. Il primo d’età abbastanza giovane (e vestito di bianco) che verso le 15 è entrato nell’abitazione dell’anziano, e il secondo - cioè il complice - che guidava una jeep ed è rimasto sempre dentro al mezzo.

Intanto, la notizia si è ormai diffusa in città e nel circondario tant’è che un residente della zona ha scritto sui social un post, raccontando la vicenda, per mettere in guardia la cittadinanza. "Giovedì sera, un signore anziano, vicino di casa, ha ricevuto la visita di quei balordi che chiamano al telefono dicendo che il nipote o il figlio ha bisogno di soldi. Questo vecchietto li ha fatti entrare - ha scritto l’uomo su Facebook -. In poche parole gli ha dato i risparmi di una vita, senza pensare che pochi mesi fa ha avuto un grandissimo lutto in famiglia. Fate attenzione, a non dare soldi a nessuno e a non credere a questo genere di telefonate, affinché questi criminali possano essere smascherati".

Giorgio Giannaccini