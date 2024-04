Falso sms con richiesta di soldi. Va dal figlio e sventa la truffa

Continua senza sosta l’opera dei carabinieri e delle istituzioni locali per contrastare il dilagante fenomeno delle truffe telefoniche, purtroppo sempre più elaborate. L’ultimo tentativo è stato sventato venerdì e si è concluso con la denuncia ai carabinieri della stazione di Matelica. Alla vittima è pervenuto un falso messaggio telefonico di soccorso da parte di un presunto figlio, che avrebbe smarrito il proprio cellulare, pertanto si trovava costretto a chiedere aiuto economico con un altro numero telefonico. Il caso ha però voluto che la vittima in questione si stesse recando proprio dai figli al momento del tentativo della truffa e quindi ha potuto facilmente verificare che dall’altra parte del telefono non c’era un abile truffatore. Immediata è scattata la denuncia per cercare di risalire al titolare del numero telefonico in questione. "Purtroppo c’è un crescente numero di casi di truffa – ha dichiarato il vicesindaco con delega alla sicurezza, Denis Cingolani (nella foto) – e per questo raccomandiamo ai cittadini la massima attenzione, allertando all’occorrenza le forze dell’ordine".

m. p.