Falzetti all’ufficio di gabinetto della Questura

Il questore Gianpaolo Patruno, i funzionari e il personale tutto della questura di Macerata danno il benvenuto al commissario della polizia, il dottor Matteo Falzetti, nuovo funzionario addetto all’ufficio di gabinetto. Abilitato all’esercizio della professione forense, Falzetti, dopo aver superato nel 2018 il concorso per vice ispettori della polizia, ha prestato servizio nella questura di Roma e, successivamente, nella questura di Macerata. Ha recentemente concluso con successo il corso di formazione per funzionari della scuola superiore di polizia, durante il quale ha conseguito anche il master di secondo livello in "Organizzazione e politiche di pubblica sicurezza" dell’Università Luiss Guido Carli. Il commissario Falzetti porta con sé un solido bagaglio di competenze giuridiche e operative, maturate sia nel corso della formazione che attraverso le esperienze pregresse in polizia, che saranno preziose per le attività di coordinamento e pianificazione strategica dell’ufficio di gabinetto. Il suo arrivo rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di rafforzamento e rinnovamento dell’organico della questura, che continua a operare con dedizione e professionalità al servizio della sicurezza dei cittadini e della legalità sul territorio. Contestualmente, il commissario capo della polizia Alessia Ausiello, attuale capo di gabinetto della questura di Macerata, assumerà un nuovo incarico a Roma. La questura di Macerata esprime alla dottoressa Ausiello il più sentito apprezzamento per l’impegno profuso e la dedizione dimostrata offerti durante il suo incarico, formulandole i migliori auguri per un brillante prosieguo di carriera nella capitale.