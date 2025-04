"Famiglia al centro" per i giovani

Centinaia di giovani scolari sono stati coinvolti nel progetto "Famiglia al centro. Promozione e benessere tra i giovani", voluto dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune. Realizzata con la cooperativa Il Faro, l’iniziativa proposta con l’ambito territoriale sociale è stata incentrata su rilevanti tematiche di carattere socioeducativo e di interesse giovanile, utilizzando una modalità laboratoriale interattiva e dinamica che si è dimostrata un vero e proprio strumento di dialogo tra e con i giovani, che "stanno attraversando una fase piuttosto complessa e delicata – interviene il vicesindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro – dovuta non tanto alla fisiologica natura dell’adolescenza, quanto piuttosto dalla complessità della società. Questo disagio si manifesta a livello comportamentale, con fenomeni di aggressività, ansia, difficolta di socializzazione, disturbi alimentari, bullismo e cyberbullismo, ma anche attraverso forme di dipendenza non solo da sostanze ma anche dalle nuove tecnologie. L’obiettivo del progetto è stato quello di lavorare sui giovani e con i giovani, affrontando temi come l’inclusione, il bullismo ed i disturbi da comportamento alimentare". Al progetto hanno aderito le scuole "Dante Alighieri", "Convitto Leopardi" e "San Giuseppe" di Macerata, oltre agli istituti "Giovanni XXIII" di Mogliano e "Cingolani" di Montecassiano. Dopo gli incontri con le classi partecipanti, che si sono tenuti tra novembre e dicembre 2024, in queste settimane avrà luogo un ciclo di restituzioni del progetto, attraverso la proiezione dei cortometraggi realizzati dagli studenti.

re. ma.