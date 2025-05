Famiglia al lavoro, arrivano i ladri

La famiglia è al lavoro, i ladri le visitano la casa. È successo nella frazione Moscosi di Cingoli, durante il pomeriggio in cui l’abitazione, debitamente chiusa, è stata lasciata dai proprietaro che, fino a ora molto tarda, sono impegnati nella gestione di un locale situato nella stessa borgata. Dunque i malviventi hanno potuto agire indisturbati. Dopo aver forzato una serratura, sono entrati effettuando l’incursione nelle varie stanze in cui però non sono riusciti a trovare praticamente nulla di particolarmente prezioso. Alla fine si sarebbero appropriati soltanto di un orologio che per il proprietario costituisce un caro ricordo e, rovistando, di alcune banconote emesse da stati stranieri, che qualche residente della casa avrebbe portato con sé, forse come souvenir, tornando da un viaggio compiuto all’estero.

Il furto è stato scoperto in piena notte, al ritorno nell’appartamento da parte della famiglia, e sono stati allertati i carabinieri. Subito è intervenuta una pattuglia, che ha ricevuto la denuncia di quanto accaduto, e ha eseguito i relativi accertamenti per cercare eventuali tracce dei malviventi. In genere, questi furti sono opera di bande che si spostano, prendendo di mira le case isolate. Ancora più opportuno dunque fare attenzione, segnalando magari la presenza di soggetti non del posto.

g. cen.