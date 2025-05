Famiglia ancora fuori casa

Un’altra notte fuori casa per la famiglia sgomberata dall’edificio in via Bezzi, a Tolentino. Lunedì, verso le 19, un cornicione si è staccato da un immobile in demolizione causando alcuni danni a due edifici vicini, di cui uno abitato. Il sindaco Mauro Sclavi, per sicurezza, aveva firmato un’ordinanza di sgombero trovando come soluzione tampone per i quattro componenti del nucleo familiare un hotel. Ieri la ditta che sta facendo i lavori non è riuscita a terminare l’abbattimento della parte pericolante, anche a causa del maltempo; si è proceduto pure con lo smontaggio a mano. La strada quindi per ora resta chiusa al traffico per motivi di incolumità pubblica, in attesa di nuove disposizioni. La speranza è che oggi vengano completati i lavori di demolizione affinché, dopo i controlli, la famiglia possa rientrare a casa. I danni saranno coperti tramite assicurazione.