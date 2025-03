Famiglia evacuata, scatta la solidarietà

La città ha risposto con un grande slancio di solidarietà a favore della famiglia peruviana (marito, moglie e 3 bambini piccoli), il cui appartamento in affitto nei giorni scorsi ha preso fuoco. I pompieri hanno dichiarato inagibile l’alloggio, che non potrà essere utilizzato fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. A seguito di ciò la famiglia si è trovata senza un tetto sulla testa e senza nulla, dall’abbigliamento ai mobili.

Di fronte a questa tragedia, la città da subito ha mostrato grande vicinanza ed è scattata una gara di solidarietà. L’amministrazione ha garantito un alloggio in via temporanea, con una spesa di mille euro per ospitare, almeno sino alla fine del mese, il gruppo familiare in una struttura recettiva cittadina che si è messa a disposizione. Anche le scuole dei bambini si sono attivate, avviando una raccolta di abbigliamento, giochi e materiale didattico, oltre a una raccolta fondi per alleviare le difficoltà della famiglia.

Chi vuol contribuire può rivolgersi alla materna di san Vito o alla elementare Gigli, dove alcune mamme che stanno provvedendo a raccogliere le offerte. Numerosi cittadini, inoltre, si stanno mobilitando per trovare una nuova abitazione in affitto.

Antonio Tubaldi