Famiglia finisce con l’auto contro un camion. Feriti genitori e cinque figli: grave 12enne

Grave incidente nel primo pomeriggio di ieri a Recanati, all’incrocio fra via Gherarducci e via N. Sauro, strada provinciale 77. Coinvolti due mezzi, una Opel Zafira multipla e un camion adibito al trasporto di animali. Stando ad una prima ricostruzione (l’esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri di Porto Recanati), l’auto con a bordo una famiglia pakistana residente a Monte San Giusto, composta dai genitori e da 5 figli, tutti minori, stava salendo da via Gherarducci e, giunta all’incrocio, ha iniziato ad immettersi nella carreggiata principale svoltando a sinistra, in direzione dell’ospedale di Recanati dove la famiglia era diretta. Proprio in quel momento sopraggiungeva dalla parte opposta, il camion che, per evitare l’auto si è spostato nella carreggiata opposta. Purtroppo l’autista del mezzo pesante non è riuscito ad evitare la macchina colpendola con la parte destra e facendola girare su se stessa con il muso nella stessa direzione di marcia del camion: un semi-frontale violento tanto che la parte anteriore dell’Opel è andata completamente distrutta. I componenti della famiglia sono rimasti tutti feriti: una bambina di 12 anni in modo più grave. Nell’urto, infatti, ha riportato politraumi. Per lei, giudicata dai sanitari del 118 in codice rosso, si è alzata in volo l’eliambulanza che, non trovando sufficiente spazio per atterrare sul luogo dell’incidente, è stata costretta a far scendere il medico e un infermiere con il verricello in un’area distante, vicino alla sede della Croce Gialla. Una volta stabilizzata, la ragazzina è stata caricata a bordo di Icaro che, nel frattempo, era riuscito ad atterrare nei pressi dello stadio Tubaldi. Da lì si è alzato in volo alla volta dell’ospedale Torrette. La dodicenne non sembrerebbe, comunque, in pericolo di vita. Anche per gli altri componenti della famigliola è stato necessario il ricovero in ospedale. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi: la mamma e altri due bambini sono stati trasportati sempre a Torrette mentre il padre, che era alla guida dell’autovettura, e due figli sono stati trasportati a Macerata. Sotto choc l’autista del camion trasportato all’ospedale di Civitanova. Sul posto i sanitari del 118 con due automediche, una di Recanati e l’altra di Macerata, due ambulanze della Croce Gialla, una della Verde di Civitanova e una della Croce Rossa di Porto Potenza Picena e infine l’infermieristica di Macerata. Intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e una pattuglia della polizia locale.

Asterio Tubaldi