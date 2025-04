"Famiglia Imbarazzi", Mandrake all’arena Gigli

Giuseppe Ninno "Mandrake", noto per i suoi irresistibili contenuti online, sarà protagonista il 26 luglio all’arena Gigli di Porto Recanati con il suo spettacolo "Famiglia Imbarazzi". Sul palco ci sarà l’irriverente e divertente mondo della famiglia Imbarazzi, con Mandrake unico protagonista e che impersona tutti i personaggi della famiglia. In "Famiglia Imbarazzi", Mandrake interpreta la serie dei suoi personaggi eccentrici e irresistibili, catturando gli spettatori con situazioni esilaranti e interazioni comiche.

Durante lo spettacolo, il pubblico sarà coinvolto in scambi improvvisati e interazioni divertenti, rendendo ogni serata un’esperienza unica e memorabile. I biglietti per lo spettacolo di Porto Recanati, organizzato da Best Eventi in collaborazione con l’amministrazione comunale, sono disponibili sui circuiti online di TicketOne e Ciaotickets. Per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 085.9047726 o consultare il sito internet www.besteventi.it.

g. g.