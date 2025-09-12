Famiglia Nuova festeggia 50 anni. L’anniversario è uno spettacolo

"Il pentagramma della vita": Famiglia Nuova festeggia 50 anni di attività con uno spettacolo musicale al teatro Conti a San Marone, oggi alle 21.

Famiglia Nuova è una realtà viva con sede nella zona commerciale Aurora, offrendo un aiuto tangibile a migliaia di persone. Lo spettacolo avrà per protagonisti alcuni giovani del territorio, che attraverso la musica e la recitazione affronteranno temi quali l’amore, la gratuità, l’alterità, la partecipazione, la condivisione. Saliranno sul palco Sebastiano Maggini (pianoforte), Federica Torresi (voce solista), Libero Foglia e Linda Nasini (voci recitanti), mentre Giovanni Aiardo Esposito presenterà la serata.

Lo spettacolo rientra all’interno del "Ciò che conta festival" ideato dal direttore dell’associazione, don Vincenzo Marcucci, e da tutti i volontari per celebrare Famiglia Nuova nelle sue nozze d’oro. Il festival, avviato già lo scorso 14 giugno, prevede anche una serie di altri eventi che si svolgeranno tra Fermo, Civitanova e Amandola tra il 2025 e il 2026.

Famiglia Nuova, che lo scorso 15 aprile è stata insignita del premio "Civitanova-Cultura-Solidarietà" durante la cerimonia di apertura dei "Martedì dell’Arte", opera su tutto il territorio della Diocesi di Fermo con le sue sedi di Civitanova, Fermo e Amandola-Servigliano, e offre servizi gratuiti. Ne fanno parte consulenti familiari, mediatori, psicologi, psichiatri, avvocati e alcune coppie di sposi.

"Il suo principale scopo è quello di occuparsi di relazioni familiari – spiega Stefano Maggini (foto), volontario da decenni – aiutando le coppie che si trovano in difficoltà relazionali e svolge corsi di formazione per giovani, fidanzati, genitori, insegnanti, educatori e famiglie.

Ennio Ercoli