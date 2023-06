Famiglie con persone affette da disturbi autistici: stabiliti i criteri per ottenere i fondi

La Regione ha indicato i criteri e individuato le procedure amministrative per accedere al contributo da parte delle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico per le spese sostenute per gli operatori specializzati che effettuano interventi educativiriabilitativi basati sui metodi riconosciuti dall’Istituto superiore della sanità. Entro il 30 giugno le famiglie possono presentare la domanda, scaricabile al link dell’avviso pubblico: www.comune.macerata.itcontributi-alle-famiglie-con-persone-con-disturbo-dello-spettro- autistico-2023. Le domande dovranno pervenire tramite pec all’indirizzo: [email protected] o consegnate all’Ufficio protocollo.