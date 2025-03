Famiglie e costo della vita. Redditi in crescita in provincia. Quasi tutti sono da lavoro

In provincia di Macerata, nel 2023 ammonta a 6,7 miliardi il reddito disponibile delle famiglie consumatrici (la differenza tra entrate e uscite nel corso dell’anno di riferimento), in aumento di 753 milioni rispetto al 2021 (erano 6,053 miliardi), l’11,57% in più. Una crescita superiore alla media regionale (+10,8%) e anche – sia pure di poco – a quella nazionale (11,3%), che nelle Marche è dietro solo a quella di Fermo (+12,85%), ma davanti a Ascoli (+11,37%), Ancona (+11,06%) e Pesaro – Urbino (+8,64%). In valore assoluto, però, è la provincia di Ancona che registra il valore più alto di reddito disponibile, 9,8 miliardi, seguita da quella di Pesaro – Urbino (8,2), mentre Ascoli Piceno (4,3 miliardi) e Fermo (3,6 miliardi) hanno valori inferiori a Macerata.

È quanto emerge dall’analisi di Unioncamere - Centro Studi Guglielmo Tagliacarne sulle stime 2023 del reddito disponibile delle famiglie consumatrici, che misura la capacità di spesa della popolazione residente in Italia. Tradotto in termini di reddito pro capite delle famiglie consumatrici, la provincia più ricca è quella di Pesaro – Urbino, con 23.682 euro annui, ma perde cinque posizioni rispetto al 2021. Al secondo posto la provincia di Macerata con 22.259 euro, in ascesa di un gradino, al terzo quella di Ascoli Piceno con 21.661 euro, che scivola di un posto, poi quella di Fermo con 21.464 euro, in salita di quattro posti e, ultima, quella di Ancona, con 21.269 euro, in discesa di due posti. "A contribuire alla crescita del reddito disponibile – rileva l’Istituto Tagliacarne - è soprattutto la componente legata al reddito da lavoro dipendente, che rappresenta la parte largamente maggioritaria delle entrate delle famiglie italiane. Tra il 2021 e il 2023, quest’ultima voce è infatti aumentata dell’11,8% a fronte dell’11,3% del reddito complessivo disponibile. Un incremento attribuibile soprattutto alla crescita della platea degli occupati che, comunque, non riesce a recuperare la perdita del potere d’acquisto generato dall’inflazione, cresciuta del 14,2% nello stesso periodo di tempo".

A questo proposito l’Unione nazionale consumatori, sulla base dei dati territoriali resi noti dall’Istat riferiti all’inflazione di febbraio, ha stilato la classifica delle città più care d’Italia. Finalmente Macerata, che nel 2023 e 2024 è stata sempre nella top ten e che l’anno scorso è risultata mediamente la città in cui è cresciuto più che altrove il costo della vita, migliora la sua posizione. Si colloca, infatti, al 28esimo posto (su 78 città monitorate), ma resta la più cara delle Marche, con un indice d’inflazione del 2,1%, più alto della media regionale, + 1,6% e di quella nazionale (+ 1,6%), un aumento che si traduce in un aggravio di 423 euro l’anno a famiglia. Ascoli Piceno è al 49esimo posto, e registra un + 1,6% (322 euro), Ancona al 64esimo, con un +1,4% (306 euro).