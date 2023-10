Famiglie in cerca di badanti per l’assistenza ad anziani

Centro per l’impiego di Macerata. Famiglia di Macerata cerca badante con esperienza part time (4hgiorno). Si richiede un buon italiano (codice offerta 5206661, scadenza 6 ottobre). Azienda di Tolentino settore marketing e comunicazione cerca un impiegato per supporto progetti didattici (codice 3663801, scadenza 6 ottobre). Azienda metalmeccanica di Pollenza cerca addetto a macchine utensili manuali e a controllo numerico Cnc. Richiesto diploma in ambito meccanico, domicilio nei pressi di Pollenza (codice 3446262, scadenza 6 ottobre). Famiglia di Morrovalle cerca una badante con esperienza (codice 489353, scadenza 20 ottobre). Supermercato con sede a Macerata cerca un banconista, anche senza esperienza (codice 2903801, scadenza 21 ottobre). Servizio di ristorazione cerca una persona con profilo barista - cameriere. Richiesta esperienza anche minima (codice 3876743, scadenza 22 ottobre). Gli interessati possono inviare il curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta.