Famiglie in difficoltà: contributo per le bollette

Contributi per pagare le bollette dell’energia elettrica e gas dei mesi di gennaio e febbraio 2023, pubblicato dall’Ambito 14 l’avviso per presentare domanda dal 6 al 29 giugno. Le risorse disponibili sono appena 6.784 euro. Possono beneficiarne le famiglie in condizione di disagio economico con Isee non superiore a 12.000 euro, che sale a 20.000 in caso di famiglie numerose, con almeno quattro figli a carico. Il requisito territoriale è la residenza in uno dei Comuni dell’Ambito, avere un contratto di fornitura di utenza energia elettrica e gas per uso domestico attivo, la fruizione del bonus sociale nazionale, risultante dalle bollette luce e gas relative ai mesi di gennaio e febbraio 2023. La domanda va inoltrata all’Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale: Comune di Civitanova, via posta elettronica certificata ([email protected]) o portata all’Ufficio Protocollo del Municipio nei giorni di apertura al pubblico. Dopo le verifiche sulle istanze arrivate si procederà alla formulazione della graduatoria. L’importo del contributo concesso è di 25 euro per una bolletta di energia elettrica e sempre di 25 euro per una bolletta del gas, per un totale massimo di 50 euro per ciascun richiedente.