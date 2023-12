Famiglie in difficoltà, dal Comune 51mila euro di buoni spesa

Rinnovato il progetto ‘Solidarietà Natale’, anche quest’anno le famiglie in difficoltà economica riceveranno il contributo. L’iniziativa è nata nel 2017 e quest’anno sono stati stanziati 51 200 euro per i 640 nuclei seguiti dalla Caritas e dalle altre associazioni, che dunque avranno a disposizione un buono spesa straordinario. Lo scorso anno, a causa del conflitto in Ucraina, il numero delle famiglie era maggiore (720 in totale), e furono elargiti 57 600 euro (circa ottanta euro a famiglia in entrambi i casi, ndr). C’è poi una novità nel nuovo Protocollo d’intesa siglato tra il Comune e le associazioni per l’attuazione di interventi di contrasto alle povertà: oltre alla Fondazione Caritas in Veritate e la Svau (Soccorritori volontari aiuti umanitari), quest’anno si inserisce anche l’Associazione Famiglia Nuova, della Diocesi di Fermo.

"Prosegue l’iniziativa pensata e voluta dall’Assessorato già da qualche anno – ha commentato l’assessore al Welfare. Barbara Capponi (nella foto) –, con la finalità di sostenere concretamente le famiglie ad acquistare nella propria autonomia quanto necessario per il Natale: un piccolo gioco per i figli, un alimento magari non presente nei pacchi erogati, un libro o un capo di vestiario necessario. L’accordo economico con la Caritas, quest’anno ampliato non solo di qualche migliaio di euro ma anche con un nuovo attore,ci consente in sinergia di sostenere le famiglie nelle loro necessità anche con i pacchi alimentari. Vogliamo augurare quindi, con questa iniziativa, in modo tangibile, un Natale sereno e conun piccolo contributo a ciascuno, con la consapevolezza di poter fare, in rete, sempre meglio e più vicini a tutti i nostri cittadini".

f. r.