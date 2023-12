Famiglie in difficoltà: tornano le scatole sospese

Arriva alla quarta edizione la campagna "Scatole sospese di Natale" grazie alla disponibilità di diverse associazioni, un Comitato di quartiere e la Protezione civile. Nel frattempo, si sta avviando la distribuzione delle scatole, che ha lo scopo e di generare un’attenzione positiva e un piccolo slancio di solidarietà da parte di chi vuole donare. Ogni scatola può essere destinata a persone adulte o a bambini e l’indicazione dovrà essere riportata all’esterno della scatola stessa per facilitare la consegna.

Come per gli scorsi anni, si propone di riempire la scatola con una cosa calda (ad esempio guanti, sciarpa, calzini, cappellino, coperta), un passatempo (ad esempio libro, rivista, gioco, matite), una cosa golosa (ad esempio tavoletta di cioccolato, torrone, biscotti, marmellata), un prodotto di bellezza (ad esempio crema, profumo, bagno schiuma) e un biglietto gentile. "Prosegue il lavoro della Consulta della solidarietà – spiega Paola Nicolini, assessora alle Politiche Sociali –. Quest’anno abbiamo ampliato le possibilità di partecipazione grazie anche alla collaborazione tra tutti gli Uffici comunali. I problemi non mancano, lo abbiamo visto in questi giorni, ma ora vogliamo ringraziare di cuore coloro che si impegnano a favore della città".

"In questi giorni – aggiunge il sindaco Antonio Bravi – si è discusso molto, anche in modo improprio, sulla questione dei legami sociali nella nostra comunità. La rete di supporto è diffusa in modo capillare e lo possiamo testimoniare grazie alla costante interazione con chi presta servizio quotidianamente in città, attraverso il volontariato, con un lavoro prezioso e complesso del quale siamo grati". L’altra iniziativa, a cui sta lavorando la Consulta, è "Ti racconto una storia, ti leggo una poesia": "Si tratta, spiega Elisabetta Bernacchini, Presidente della consulta della solidarietà, della lettura di testi, brani e poesie scelti da parte di volontari con lo scopo di allietare per qualche minuto chi vorrà ascoltare dei brevi audio-registrati che saranno diffusi tramite i canali social. Saremo fino al 6 gennaio in piazza Leopardi e precisamente nei locali dell’ex Agenzia delle entrate per illustrare le nostre attività, il nostro sapere e proporre anche i nostri manufatti. Sempre per il periodo natalizio le nostre sedi sono aperte per ricevere le scatole sospese da distribuire a ridosso del Natale".

Antonio Tubaldi