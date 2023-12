"Famiglie numerose e commercianti, agevolazioni in arrivo per la Tari"

Adeguamento al nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale comunale, contenimento dei tributi e sostegno alla famiglia. Questi i punti cardine del lavoro portato avanti nel 2023 dall’assessorato ai Servizi amministrativi. "Tutti gli uffici collegati alle deleghe che mi sono state affidate – commenta l’assessore Marco Caldarelli – hanno lavorato in modo coerente e completo per il raggiungimento degli obiettivi che nel corso dell’anno abbiamo concordato rendendo l’amministrazione Parcaroli orgogliosa dello sforzo profuso e dei risultati conseguiti, sempre a servizio della città e di chi la vive". Per quanto riguarda la delega ai Servizi demografici, nel 2023 si è provveduto al passaggio delle liste elettorali all’Anagrafe nazionale della popolazione residente e alla modifica organizzativa degli appuntamenti per la carta d’identità elettronica con l’introduzione di una intera giornata dedicata (il giovedì) a chi necessita di un rilascio senza appuntamento per l’emergenza legata allo smarrimento. È stato poi riorganizzato l’ufficio dei Servizi cimiteriali ed è entrato in vigore il nuovo contratto nazionale per il comparto degli enti locali. "Sul fronte dei tributi, l’assessorato ha continuato a promuovere la riduzione della Tari per le famiglie (confermate e ampliate rispetto agli anni precedenti) e per il 2024 saranno inserite nuove riduzioni come quella per le famiglie con almeno quattro figli (non legate quindi al reddito) e per unici occupanti con "reddito modesto" – continua Caldarelli –. Nel 2024 saranno introdotte anche delle agevolazioni Tari per le nuove attività commerciali. Si è proceduto, inoltre, alla rottamazione delle sanzioni e degli interessi per i crediti vetusti (ingiunzioni ante 2016) ed è proseguita l’azione di recupero dei crediti relativi agli anni precedenti ai fini del bilancio. Per quanto riguarda la delega ai Sistemi informativi, l’ufficio ha impegnato importanti risorse nella riprogettazione della rete informatica comunale, con l’obiettivo, raggiunto, di innalzare i livelli di sicurezza. L’assessorato ha partecipato, con successo, agli avvisi Pnrr dedicati alla digitalizzazione e ha avviato progetti volti al potenziamento e alla semplificazione dei servizi online ai cittadini".