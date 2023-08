Famiglie rom multate a Civitanova: Carabinieri contro camper lungo via Bainsizza

Tornano i nomadi e parcheggiano i caravan a ridosso del lungomare, lungo via Bainsizza, dove vengono multati dopo un intervento dei carabinieri e dei vigili urbani. Ieri sera le pattuglie hanno raggiunto i due caravan di una famiglia rom nota per frequentare Civitanova e hanno elevato la sanzione sulla base del fatto che il regolamento comunale vieta la sosta dei camper al di fuori delle aree attrezzate allo scopo. In questo caso avrebbero dovuto dirigersi nello spazio per camper realizzato in piazzale Europa, nella zona commerciale.