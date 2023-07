Family Experience a Potenza Picena, Un Giovedì Divertente per le Famiglie con Bambini!

Un giovedì dedicato alle famiglie con bambini. Da giovedì e fino al 14 settembre torna a Potenza Picena "family experience", la visita guidata per il centro storico che, per un’ora e mezza circa, diventa scenario di un’esilarante caccia al tesoro. Saranno proprio i bambini a dover aiutare un misterioso personaggio a ritrovare i suoi oggetti smarriti, disseminati nei luoghi simbolo dell’antica Montesanto. L’iniziativa, promossa dal Comune, in collaborazione con le due Pro Loco, si svolgerà tutti i giovedì a partire dalle 18 con ritrovo alla chiesa Beata Vergine della Neve. Prenotazione obbligatoria all’Infopoint di piazza Matteotti o di piazza della Stazione. Visita gratuita per i bambini sotto i 12 anni, per gli altri 5 euro.