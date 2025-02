"Fango e buche, questa strada è un incubo"

C’è una strada che nessuno sembra voler percorrere, ma che tutti, almeno una volta, hanno dovuto attraversare, una strada che, dopo il grave nubifragio di settembre scorso, è diventata un incubo per chiunque ci viva o ci debba passare. Si tratta di via Castelletta, nella frazione di Chiarino a Recanati: una traversa tra Spaccio Fuselli e la chiesa di Chiarino e una scorciatoia che porta anche a villa Gigli. Inizialmente il passaggio era riservato solo ai residenti, ma ora è aperta a tutti.

Il racconto di Paola Douglas Scotti, che abita nella zona con il marito e la figlia, è emblematico: "Ci sono buche e fango che rendono la strada impraticabile. Ho chiamato il Comune più volte e ogni volta mi è stato risposto con promesse vuote. La strada è comunale, ma sembra che nessuno se ne voglia occupare." La strada, prima asfaltata per metà e polverosa per l’altra, è ormai una trappola: chiunque voglia percorrerla, soprattutto in auto, è costretto a fare delle manovre rischiose per evitare le voragini che si sono create. E il fango, che non se ne è mai andato, continua a inghiottire tutto, ostacolando anche chi provi ad attraversarla a piedi. Nella primavera del 2023 venne sistemata insieme con altre strade del territorio, soprattutto periferico, per un importo complessivo di 445mila euro. Ma si è trattata di una sistemazione provvisoria che alla prima ondata di mal tempo ha spazzato via, facendo riaffiorare il vecchio e dissestato manto stradale. Chi vive lì, soprattutto le persone vulnerabili che si trovano in condizioni di salute delicate, si ritrova intrappolato in un inferno che il Comune sembra ignorare.

"Non si tratta di chiedere una strada perfetta – spiega la donna – ma di minimizzare il rischio e garantire l’accesso. Le persone che abitano queste zone non chiedono che venga asfaltata o trasformata in una strada di lusso, ma almeno che venga messa in sicurezza. Non si tratta di una via privata, è una via pubblica e dovrebbe essere trattata come tale. Se il Comune non reagisce nemmeno quando vengono segnalate le condizioni disastrose della strada, ci si chiede: chi ci protegge davvero?"

Insomma, se non bastassero le difficoltà quotidiane di chi si sposta su quella strada, la gestione della comunicazione e il muro di indifferenza diventano il colpo di grazia: chiamate ignorate, uffici tecnici irraggiungibili. Nel frattempo, il fango e le buche restano lì, a testimoniare la totale mancanza di un sistema efficiente di gestione.

Asterio Tubaldi