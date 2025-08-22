"Fango sull’ufficio tecnico, ma i lavori allo stadio sono stati fatti"

"Rovazzani continua a utilizzare il goffo metodo di cercare di colpire la politica gettando fango sull’ufficio tecnico, parlando senza cognizione di causa di fondi finiti, di incapacità di programmazione dell’amministrazione, screditando i tecnici comunali che redigono i computi e coordinano i lavori". L’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti risponde così alle polemiche di Alessandro Rovazzani e Maria Grazia Nalmodi, consiglieri del gruppo di minoranza Porto Recanati 21-26, sui lavori di restyling allo stadio Monaldi. Secondo l’opposizione, l’impianto sportivo verserebbe ancora in una situazione di degrado e incuria. "Le dichiarazioni della settimana scorsasui lavori – afferma l’assessore Riccetti –, parlano di asfaltatura del parcheggio e di realizzazione di un sistema di raccolta delle acque. Per gli spogliatoi è stata ripristinata la copertura, visto che era stata riscontrata la stessa problematica delle scuole elementari, ovvero ci pioveva dentro. Poi sono state sistemate le murature dei cornicioni ed è stato installato un nuovissimo impianto solare termico. Ma di tutto questo il gruppo di opposizione sembra non essersi accorto, avendo concentrato tutta l’attenzione su qualche bidone di vernice rimasto in cantiere e sui servizi igienici per il pubblico, non oggetto dell’intervento". Ma non finisce qui la replica dell’assessore. "Quanto alla muratura della tribuna non si è proceduto al ripristino perché, a seguito del finanziamento di oltre un milione di euro, si prevede la realizzazione degli spogliatoi per i fruitori della futura pista di atletica. Intervenire prima sulla facciata esterna sarebbe stato uno spreco di denaro pubblico. Quanto al custode, Rovazzani finge di non sapere che quasi tutte le attività di manutenzione del campo, nell’ultimo ventennio, sono state svolte dal Portorecanati Calcio. Ora, con la nuova società e le altre che svolgeranno attività nei due impianti, tutto ciò sarà definito in sede di convenzione in un apposito protocollo".