Fano, sfiorata l’impresa. Strappato un punto a Prata

Tinet Prata Pordenone

3

Smartsystem Fano

2

: Katalan 9, Alberini 2, Sist, Benedicenti (L), Scopelliti 6, Ernastowicz 11, Aiello, Meneghel, Terpin 24, Guerriero, Agrusti, Bomben, Gamba 25. All. Di Pietro.

FANO: Coscione 3, Rizzi, Merlo 10, Roberti 23, Raffa (L), Mandoloni 2, Klobucar 3, Magnanelli, Sorcinelli, Acuti 2, Marks 20, Compagnoni 6, Mengozzi 7, Tonkonoh. All. Mastrangelo.

Arbitri: Pristerà e Venturi.

Parziali: 25-27, 25-22, 25-20, 23-25, 15-11.

Note: Prata: battute vincneti 8, battute errate 22, muri 9. Fano battute vincenti 9, battute errate 20, muri 14.

Sfiora il colpaccio la Smartsystem Essence Hotels Fano che torna da Prata con un punto prezioso. Gara d’alto livello per i fanesi che, al cospetto della seconda forza del campionato, escono a testa altissima. Nel primo set è un super Marks a decidere le sorti del parziale, annullando sul 24-25 un set ball e chiudendo la frazione con due ace consecutivi. I virtussini giocano sul velluto e nel secondo set vanno avanti per 15 a 11, a questo punto Kristian Gamba decide di mettersi in proprio e trascina i suoi al pareggio. Coach Mastrangelo decide di mandare in campo la coppia Compagnoni-Klobucar e i frutti si vedono a distanza. Nella terza frazione il goriziano Terpin fa quello che vuole e, sul 16-18 di Fano, chiude tutti gli attacchi decisivi. La Smartystem però c’è e si vede: sotto 2 a 1 la truppa biancorossa fa suo il quarto set a suon di ace e attacchi della coppia Roberti-Marks. Grande equilibrio nel tie-break ma Terpin, sul 7-8 dei marchigiani, fa la differenza in battuta e permette alla propria squadra di conquistare i due punti in palio. Per la Virtus è comunque un risultato prezioso, perché muove la classifica contro una corazzata e in trasferta. Ora i fanesi si possono godere qualche giorno di riposo meritato.

b. t.